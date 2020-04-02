"Фіорентина" націлилася на Малиновського, якого "Аталанта" оцінює у €25 мільйонів

26-річний півзахисник італійського футбольного клубу "Аталанта" і збірної України Руслан Малиновський влітку може перейти до "Фіорентини".

Сторони вже провели попередні переговори. "Аталанта" хоче отримати за Руслана Малиновського не менше 25 млн євро. Про це повідомляє видання Goal.com.

"Фіорентина" визначила Руслана Малиновського як одну зі своїх цілей на наступний сезон. "Аталанта" оцінює його в суму не менше 25 мільйонів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією La Nazione, Руслан Малиновський входить в число пріоритетних гравців для "Фіорентини". Минулого літа він перейшов в "Аталанту" з бельгійського "Генка" майже за 15 млн євро, але з того часу його трансферна вартість стрімко зросла. В січні представники клубів вже вели переговори, на яких називалася сума у 25 млн євро.

Зазначимо, що чинний контракт Малиновського з "Аталантою" розрахований до літа 2024 року.

"Фіорента" також розглядає трансфер півзахисника "Удінезе" Родріго де Пауля, якого клуб не відпустить менше, ніж за 30 млн євро.

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