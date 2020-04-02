Першість світу серед юніорів та етап Кубка світу зі стрільби в Німеччині скасовано

Міжнародна федерація стрілецького спорту (ISSF) оголосила про скасування юніорської першості світу з кульової та стендової стрільби в німецькому Зуле (11-19 липня).

Етап Кубка світу в німецькому Мюнхені з кульової стрільби (2-9 червня) також скасований, повідомляє офіційний сайт ISSF.

Читайте також: Стрілець Сергій Куліш продовжує тренуватися вдома

Відзначимо, що етапи Кубка світу з кульової стрільби (5-13 травня) та стендової стрільби (20-29 травня) в Нью-Делі (Індія) поки не скасовані і не перенесені.