Стрілець Сергій Куліш продовжує тренуватися вдома

Срібний призер Олімпійських ігор-2016 з кульової стрільби Сергій Куліш разом з багатьма спортсменами світу змушений перервати тренування та участь у змаганнях через пандемію коронавірусу; усі чемпіонати та турніри, що були заплановані цієї весни, відмінили, а календар спортивних подій на 2020 та 2021 роки - отримає свої корективи.

Куліш поки не знає, коли і в яких змаганнях зможе взяти участь найближчим часом, проте підготовку не зупиняє, повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України (НОК).

На цей момент його головним тренувальним майданчиком стала квартира.

"В плані тренувань маю "холосту" роботу вдома, тобто тренуюся без набоїв. Я взяв додому пневматичну гвинтівку, на яку не треба дозвіл, та електронний тренажер СКАТТ. Змушений зараз працювати й тренуватися в таких умовах. Проте захист і збереження здоров'я має бути на першому місці, тому буду готуватися й так", - розповів Куліш.

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За словами тренера спортсмена Наталії Чепурної, така форма роботи та ще й вдома - не зовсім ефективна підготовка, але все ж дозволяє Сергієві тримати себе у формі.