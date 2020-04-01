УЄФА відклав матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін

Коли і як дограватимуть єврокубковий сезон досі невідомо.

УЄФА прийняв рішення відкласти відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін через пандемію коронавірусу, повідомляє сайт УЄФА.

Також повідомили про перенесення матчів збірних, запланованих на червень 2020 року. У травні і червні Україна мала зіграти спаринги з Кіпром, Північною Ірландією та Ізраїлем.

Нагадаємо, сьогодні УЄФА відклав матчі плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи-2020 року. Раніше УЄФА прийняв рішення про перенесення Євро-2020 на 2021 рік.