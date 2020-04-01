Онлайн-концерт музикантів і футболістів подивилися 50 мільйонів глядачів.

Іспанська футбольна Ла Ліга зібрала понад мільйон євро на боротьбу з коронавірусом в рамках благодійного концерту, повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

У суботу, 28 березня, музиканти і футболісти з дому взяли участь у фестивалі, який подивилися 50 мільйонів глядачів з 182 країн світу завдяки 100 різним платформам в інтернеті.

Люди з усього світу пожертвували 1,003 млн євро. Виручені кошти спрямують на закупівлю обладнання і спорядження, необхідного для боротьби з COVID-19. Зокрема, на ці кошти придбають 115 апаратів для вентиляції легенів.

З музикантів на цьому концерті виступив, наприклад, Луїс Фонса - пуерто-ріканський співак, виконавець пісні Despacito, яка на YouTube має більш 6,5 млрд переглядів.

У чотиригодинному фестивалі взяли участь футболісти Серхіо Рамос («Реал»), Жерар Піке («Барселона»), Коке («Атлетіко») і Хоакін («Бетіс»), тенісист Рафаель Надаль і плавчиха Мірея Бельмонте.