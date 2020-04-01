Відбіркові матчі футбольного Євро перенесені на вересень

Відбіркові поєдинки чемпіонату Європи з футболу перенесені на вересень.

Раніше Союз європейських футбольних асоціацій планував провести їх під час червневого вікна (1-9 червня 2020), але на цей же період накладалися товариські зустрічі національних збірних, повідомляє у Facebook видання Transfer News Live.

Спочатку матчі плей-офф мали пройти з 26-го по 31 березня, але через епідемію коронавірусу УЄФА призупинив проведення всіх змагань. Більша частина учасників Євро вже відома, залишилося визначити ще чотири путівки.

Додамо, що збірна України вийшла на Євро-2020, посівши перше місце у групі B. Команда Андрія Шевченка не програла жодного матчу у відборі - 6 перемог та 2 нічиї.

На Євро-2020 Україна зіграє у групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги націй.