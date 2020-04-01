Терміни британського етапу "Формули-1" уточнять наприкінці квітня

Рішення про терміни проведення Гран-прі Великобританії чемпіонату світу в класі кільцевих автоперегонів "Формула-1" приймуть наприкінці квітня. Етап поки що запланований у календарі на 17-19 липня.

Офіційні особи "Формули-1" увесь цей час стежитимуть за ситуацією з коронавірусом, повідомляє Sky Sports.

"До кінця квітня керівництво автодрому у Сільверстоуні погодить остаточне рішення з представниками "Формули-1", - зазначається у повідомленні.

Раніше генеральний директор "Формули-1" Чейз Кері повідомив, що організація сподівається відновити чемпіонат улітку і провести 15-18 гонок. Він зазначив, що сезон, скоріш за все, завершиться пізніше запланованої дати.

Через пандемію коронавірусу були перенесені Гран-прі Бахрейну, В'єтнаму, Китаю, Нідерландів, Іспанії та Азербайджану. Гран-прі Австралії та Монако були скасовані.