Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА можуть пройти без глядачів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує провести фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи без глядачів на трибунах стадіонів.

Таку пропозицію обговорять з представниками асоціацій на відеоконференції сьогодні, 1 квітня, повідомляє видання The Independent.

Під час наради можуть запропонувати й інші зміни: дограти внутрішні турніри до вересня, скоротити кількість єврокубкових матчів, відмовитися на один сезон від деяких внутрішніх турнірів, зменшити кылькысть команд в чемпіонатах тощо.

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Раніше УЄФА переніс проведення фіналів двох єврокубкових турнірів на невизначений термін. Ліга чемпіонів та Ліга Європи перервалися на стадії 1/8 фіналу.