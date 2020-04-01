Комісія атлетів Європейських олімпійських комітетів виступила із заявою

Комісія атлетів Європейських олімпійських комітетів (ЄОК) оприлюднила заяву відносно перенесення літніх Ігор-2020 у Токіо через ситуацію з коронавірусом.

Зазначається, що ЄОК повністю пІдтримує це рішення Міжнародного олімпійського комітету, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК.

"Комісія атлетів ЄОК повністю підтримує рішення МОК про перенесення Олімпійських ігор у Токіо на 2021 рік. Здоров'я, безпека та благополуччя всіх спортсменів, а також усіх учасників Ігор зараз є першочерговим завданням у боротьбі з пандемією COVID -19", - зазначається у заяві.

Звертаючись до спортсменів, комісія атлетів ЄОК запевнила, що подовжить боротьбу за їхні права та забезпечить повну підтримку.

"Як ваші представники, ми знаємо про виклики, з якими ви зараз стикаєтесь. Ця ситуація могла вплинути на багато аспектів вашого життя: від обмежених можливостей для адекватної підготовки до потенційного запланованого завершення кар’єри після Токіо-2020 або відкладеного планування сім'ї. Ми продовжимо боротьбу за ваші права і можливості та забезпечимо, щоб ви продовжували отримувати необхідну та заслужену підтримку в ці безпрецедентні часи. Саме в ці моменти голос атлетів повинен звучати голосніше, ніж будь-коли", - йдеться у заяві комісії атлетів.