Гармаш поки не вирішив, чи залишиться в Туреччині після терміну оренди

Атакуючий футбольний хавбек київського "Динамо" Денис Гармаш, який перебуває в оренді в "Різеспорі", комфортно почувається в турецькому клубі.

Проте, він ще не думав про те, чи залишатися в цій команді після завершення терміну орендної угоди, повідомляє UA-football.

"Усі матчі в Туреччині були хороші, цікаві. Ігри проходять на хороших стадіонах, поля теж у порядку. Мій термін оренди розрахований до літа. Чи хочу залишитися в команді? Ще не думав про це. Будемо обговорювати це питання, коли підійде до кінця термін оренди. Перед переходом до "Різеспора" була розмова з тренером "Динамо" Олексієм Михайличенком. Він побажав удачі. З Україною, рідними зв'язок підтримую, дізнаюся новини. Головне, щоб швидше все ця ситуація закінчилася, і всі повернулися до колишнього життя", - сказав футболіст.

Додамо, що Гармаш провів за "Різеспор" 5 матчів і забив 2 м'ячі.