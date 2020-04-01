Футболісти клубів АПЛ готові піти на зниження зарплати

Гравці провідних футбольних клубів англійської Прем'єр-ліги можуть погодитися на зниження заробітної плати в ситуації з пандемією коронавірусу.

Разом з тим, керівництво клубів не поспішає вводити тимчасові обмеження на зарплату, побоюючись судових позовів, повідомляє Daily Mail.

Рішення з цього приводу мають прийняти колегіально після спільної зустрічі АПЛ з клубами, а також з Асоціацією професіональних гравців і тренерів (PFA) та Англійською футбольною лігою. Зустріч має відбутися 1 квітня.