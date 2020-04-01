Білорусь закликають припинити футбольні змагання на час пандемії коронавірусу

Міжнародна федерація асоціацій футболістів-професіоналів (FIFPro) закликає Білорусь припинити змагання на час пандемії коронавірусу.

Генеральний секретар FIFPro Йонас Бер-Гоффман вважає "відверто незрозумілим", чому в умовах пандемії коронавирусу у Білорусі триває чемпіонат.

"Ми закликаємо до тих же заходів, що прийняті в усьому світі. Відверто незрозуміло, як можна продовжувати турнір в таких умовах. Здоровий глузд говорить про те, що повинні застосовуватися однакові стандарти, ми будемо домагатися цього", - передає слова Бер-Гоффмана Sport Arena.

У FIFPro немає представництва в Білорусі, тому профспілка домагатиметься призупинення футбольного чемпіонату через міжнародні організації - ФІФА і УЄФА.

Нагадаємо, що під час пандемії коронавірусу Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де тривають футбольні змагання. У Вищій лізі білоруської першості зіграні два тури, наступний має відбутися 3-5 квітня.

За брестське "Динамо" наразі виступає український нападник Артем Мілеввський.

Фото: dynamo-brest.by