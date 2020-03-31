У ДТП загинув президент Асоціації аматорського футболу Федір Шпиг

Трагедія сталася у Житомирській області.

У Житомирській області в результаті ДТП загинув президент Асоціації аматорського футболу України Федір Шпиг, повідомляє Цензор.НЕТ.

«Мерседес», в якому їхав Шпиг, перекинувся в кювет і загорівся. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. В результаті Федір Шпиг і його водій загинули на місці ДТП, пасажирка госпіталізована у важкому стані.

Нагадаємо, Федір Шпиг - президент Асоціації аматорського футболу України, колишній народний депутат, засновник банків «Аваль» і «Престиж», холдингу «Молочний альянс».