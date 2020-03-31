Футбольний чемпіонат Німеччини у квітні не поновлять

17 квітня вирішать долю футбольного сезону в Німеччині.

Футбольна Бундесліга і друга бундесліга не поновляться раніше 30 квітня, повідомляє сайт футбольної ліги Німеччини (DFL).

На тлі пандемії коронавірусу і її наслідків сьогодні клуби Німеччини одноголосно прийняли рішення на загальних зборах відкласти відновлення турнірів як мінімум до 30 квітня.

Позачергові збори DFL призначено на 17 квітня. Тоді ж визначать подальшу долю футбольного сезону в Німеччині.

УЄФА запросив генеральних секретарів всіх 55 національних асоціацій на відеоконференцію, яка відбудеться 1 квітня. Мета відеоконференції - обговорення варіантів нового календаря матчів, питання з контрактами гравців і систему трансферів.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу майже всі європейські чемпіонати припинені. Також безстроково призупинили Лігу чемпіонів і Лігу Європи.