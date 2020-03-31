Олег Верняєв удванадцяте визнаний кращим спортсменом місяця в Україні

За підсумками березня кращим спортсменом місяця в Україні визнано олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва. Його наставник Геннадій Сартинський став найкращим тренером місяця відповідно.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України (НОК).

На початку березня талановитий гімнаст виборов "срібло" у багатоборстві на етапі Кубка світу, який відбувся в американському Мілуокі й мав статус одного з серії відбіркових змагань на Олімпіаду в Токіо, де можна здобути додаткову ліцензію на Ігри.

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Для Верняєва це дванадцяте визнання НОК. Олег зрівнявся за кількістю нагород кращого спортсмена місяця в Україні із олімпійською чемпіонкою з фехтування Ольгою Харлан, в активі якої також 12 рекордних нагород.