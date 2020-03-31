Серії плей-офф до трьох матчів – один із варіантів завершення НБА

НБА розглядає варіанти завершення сезону, який призупинили на початку березня після перших випадків захворювань на коронавірус у клубах.

Поновлення боротьби прогнозується на літо. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У разі поновлення сезону в НБА серії плей-офф можуть скоротити з семи до трьох матчів.

Як повідомляють джерела The New York Post, власники клубів сподіваються дограти плей-офф у звичайному семиматчевому форматі. Однак розглядається і варіант з одноматчевими плей-офф у разі надзвичайних обставин.

Найкращим містом для поновлення сезону в НБА більшість експертів називають Лас-Вегас. Серед інших можливих варіантів називають Орландо, Атлантик-Сіті, Луїсвілл, Гавайські чи Багамські острови.

Втім, головний тренер баскетболнього клубу "Голден Стейт" Стів Керр заявив, що його команда у разі поновлення сезону не планує його догравати. На момент зупинки чемпіонату команда посідала останнє, 15-те, місце в Західній конференції.

Як повідомлялося, сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили після інформації про зараження коронавірусом одного з баскетболістів. Хворобу діагностували у центрового “Юти Джаз” Руді Гобера. Останнім поєдинком перед тим, як НБА призупинила змагання через пандемію коронавірусу, став матч “Детройт Пістонс” - “Філадельфія Севенті-Сіксерс” (106:124), в якому захисник збірної України та “Детройта” Святослав Михайлюк відіграв 24 хвилини і набрав 16 очок.

Фото: fbu.ua