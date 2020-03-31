Вімблдонський тенісний турнір застрахований на випадок пандемії

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету (AELTC) має захист від фінансових втрат, пов'язаних зі скасуванням Вімблдона.

Турнір заздалегідь було застраховано на випадок пандемії. Розмір страхових виплат невідомий, повідомляє Тенісний портал України.

Раніше віцепрезидент Федерації тенісу Німеччини Дірк Гордорф повідомив, що організатори Вімблдону зроблять офіційну заяву про скасування турніру у середу, 1 квітня, після екстрених зборів керівництва. Турнір буде скасовано уперше з 1945 року.

Провести Вімблдон планувалося з 29 червня по 12 липня. Нині через пандемію коронавірусу проведення всіх тенісних турнірів призупинено до 7 червня.