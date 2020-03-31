Наставник "Зорі": Дотримуємося карантину і хочемо зберегти високе місце

Головний тренер футболістів луганської "Зорі" Віктор Скрипник поділився думками про перспективи луганського клубу в умовах пандемії коронавірусу.

Наставник зазначив, що кроки ФІФА і УЄФА щодо автоматичного продовження контрактів із гравцями та персоналом допоможуть уникнути стрибків і хаосу, повідомляє офіційний сайт ФК "Зоря".

"Розумію кроки ФІФА і УЄФА в цьому напрямку. Мені здається, це більше рекомендація, а не наказ. Це потрібно ще обміркувати, а потім приймати рішення. Але пролонгація контрактів - одна з можливостей для того, щоб не було стрибків і хаосу... Я зацікавлений в тому, щоб "Зоря" продовжувала жити і розвиватися. щоб ми відстоювали ті позиції, на яких нині перебуваємо. Президент клубу Євген Геллер запевнив, що все буде добре. Є велике розуміння і бажання працювати далі. ми дивимося вперед, концентруючись на тій ситуації , яка нині існує. Це дотримання карантину, підтримання форми і бажання дограти чемпіонат, зберігши за собою те місце, яке маємо на цей момент", - заявив Скрипник.

Він також розповів, як в умовах карантину тренерський штаб зберігає функціональний стан футболістів.

"Команді були роздані індивідуальні програми. Навіть та програма, яка була на час зимової відпустки, теж підходить. Там була і групова, і індивідуальна робота. Якщо робити з цієї програми 50-70 відсотків, вийде добрий результат. І коли ми отримаємо дозвіл на відновлення тренувань, то за 2-3 тижні до старту ця програма з головою компенсує недолік роботи з м'ячем та командної роботи", - зазначив головний тренер ФК "Зоря".

Читайте також: УЄФА дозволить асоціаціям самим приймати рішення про відновлення сезону

На вимушену паузу в чемпіонаті України підопічні Скрипника пішли на другому місці в таблиці чемпіонату України, маючи однакову кількість очок з київським "Динамо".

У березні клуб залишив генеральний директор Сергій Рафаїлов, який працював у "Зорі" з листопада 2009 року.