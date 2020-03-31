Гандбол: ФГУ хоче продовжити сезон після завершення карантину

Комітет з організації та проведення змагань Федерації гандболу України (ФГУ) прийняв рішення продовжити сезон-2019/20 після завершення карантину.

При цьому, ФГУ повернеться до перегляду календаря та системи розіграшів всіх чемпіонатів України дорослих та дитячо-юнацьких команд поточного сезону, з тим щоб обрати оптимальну формулу завершення сезону враховуючи ситуацію, яка складеться на момент продовження карантину через коронавірус, повідомляє офіційний сайт організації.

Зазначається, що ГК "Мотор" (Запоріжжя) у зв’язку з невизначеністю часу завершення карантину в Україні пропонував завершити чемпіонат чоловічої Суперліги і визначити результати змагань за підсумками першого кола, а також скасувати подальший розіграш чоловічого Кубка України.

У той же час більшість керівників команд-учасниць чемпіонатів України всіх рівнів (чоловіча та жіноча Суперліга, чоловіча та жіноча Вища ліга, чоловіча І ліга, дитячо-юнацькі чемпіонати за всіма віковими групами) висловились за продовження розіграшів чемпіонатів України та розіграшу Кубків України після завершення карантину в Україні 24 квітня 2020 року.