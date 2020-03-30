Бій Усик – Чісора перенесли на невизначений термін

Бій планували провести 23 травня на лондонські Арені О2.

Бій між українським боксером суперважкої ваги Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою перенесений на невизначений термін, повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Рішення прийняли в зв'язку з тим, що британська комісія з контролю за боксом через пандемію коронавірусу заборонила проводити будь-які спортивні змагання в країні до кінця травня.

Бій Усика і Чісори планували провести 23 травня на лондонські Арені О2.

Поєдинок з британцем стане для Олександра другим в суперважкій вазі. Дебютував українець в хевівейті в жовтні минулого року, перемігши технічним нокаутом Чазза Візерспуна.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу на невизначений термін перенесли чемпіонський бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом.