Хавбек збірної України Коноплянка: Шевченко дав нам мрію

Зірка збірної України з футболу поділився очікування від майбутнього чемпіонату Європи, який перенесли на 2021 рік.

Гравець, зокрема, наголосив на ролі головного тренера нашої національної команди Андрія Шевченка, який "дав мрію" українським футболістам, повідомляє пресслужба УЄФА.

"Першою мети ми досягли - вийшли на Євро. Особисто я думками вже там. Ще одне завдання - вийти з групи, - заявив Коноплянка. - Ми такий шлях пройшли не для того, аби потім повернутися додому після трьох матчів. Треба рухатися крок за кроком. Для початку - вийти із групи . Якщо доб'ємося цього - поставимо перед собою наступну ціль...

Треба чесно сказати: мало хто вірив, що ми обійдемо Португалію і достроково посядемо перше місце у відбірковій групі. І ніхто не міг подумати, що ми гратимемо в такий приємний, красивий футбол. Але важливіше, що ми повірили в самих себе. Ми правильно сприйняли філософію тренерського штабу і продовжуємо прогресувати. Андрій Шевченко дав нам мрію - грати у футбол і отримувати задоволення. Іноді йдеш з поля - і ти настільки задоволений! У такі моменти розумієш, заради чого ти взагалі у сім років пішов на футбол. Ось заради чого - заради таких емоцій!"