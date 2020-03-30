Хавбек збірної України Коноплянка: Шевченко дав нам мрію
Гравець, зокрема, наголосив на ролі головного тренера нашої національної команди Андрія Шевченка, який "дав мрію" українським футболістам, повідомляє пресслужба УЄФА.
"Першою мети ми досягли - вийшли на Євро. Особисто я думками вже там. Ще одне завдання - вийти з групи, - заявив Коноплянка. - Ми такий шлях пройшли не для того, аби потім повернутися додому після трьох матчів. Треба рухатися крок за кроком. Для початку - вийти із групи . Якщо доб'ємося цього - поставимо перед собою наступну ціль...
Треба чесно сказати: мало хто вірив, що ми обійдемо Португалію і достроково посядемо перше місце у відбірковій групі. І ніхто не міг подумати, що ми гратимемо в такий приємний, красивий футбол. Але важливіше, що ми повірили в самих себе. Ми правильно сприйняли філософію тренерського штабу і продовжуємо прогресувати. Андрій Шевченко дав нам мрію - грати у футбол і отримувати задоволення. Іноді йдеш з поля - і ти настільки задоволений! У такі моменти розумієш, заради чого ти взагалі у сім років пішов на футбол. Ось заради чого - заради таких емоцій!"