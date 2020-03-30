Ноєр хоче подовжити контракт із "Баварією" до 2025 року

Знаменитий 34-річний футбольний голкіпер німецької "Баварії" Мануель Ноєр має намір продовжити контракт із мюнхенським клубом.

Нинішня угода Ноєра розрахована лише до літа 2021 року, тому воротар хоче подовжити її до літа 2025-го. На той момент голкіперу виповниться 39 років, повідомляє німецьке видання Bild.

"Баварія", у свою чергу, готова подовжити контракт до 2023 року.

Додамо, що у поточному сезоні Ноєр провів за "Баварію" 37 матчів у всіх турнірах і пропустив 38 м'ячів (15 разів залишив ворота у недоторканності).

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"Баварія" лідирує у чемпіонаті Німеччини, на чотири очки випереджаючи дортмундську "Боруссію".