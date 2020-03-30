Футбольний чемпіонат Італії можуть завершити достроково

Футбольний чемпіонат Італії можуть завершити достроково

Укрінформ
Сезон-2019/20 в Серії А навряд чи дограють.

Президент Італійської асоціації футболістів Даміано Томмазі розповів про те, що є варіант, при якому нинішній сезон Серії А завершать достроково через пандемію коронавірусу, повідомляє Football Italia.

«Є побоювання, що чемпіонат завершать достроково. Тому, можливо, нам доведеться вирішувати не лише спортивні питання, а й ті, що пов'язані з контрактами гравців. Що стосується скорочення зарплат, то ми спробуємо прийти до спільного рішення, наскільки це можливо», - заявив Даміано Томмазі.

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Нагадаємо, що раніше через пандемію коронавірусу чемпіонат Італії  призупинили до 3 травня. Однак, міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що відновити Серію А в травні – нереально.

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