IBU зробив для уболівальників добірку найкумедніших моментів Кубка світу з біатлону

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вирішив підтримати уболівальників, які під час пандемії коронавірусу не мають можливості спостерігати за змаганнями.

IBU зробив добірку найкумедніших моментів Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Відео з'явилося на офіційному каналі організації в YouTube.

Як повідомлялося, переможницею загального заліку Кубка світу з біатлону-2019/20 стала італійка Доротея Вірер. Вірер набрала 793 очки і випередила норвежку Тіріл Екгофф на сім очок. Третє місце в загальному заліку Кубка світу посіла Деніз Геррманн з Німеччини. Кращою серед українок стала Олена Підгрушна - 25-я позиція.

Заключний етап Кубка світу в Голменколлені, який мав пройти 20 - 22 березня, скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Станом на ранок 30 березня у світі, за даними Worldmeter, зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли. В Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За останню добу було зафіксовано 62 нових випадки.