Кіберспорт: Майк Тайсон виграв фентезі-турнір серед легенд боксу

Американський ексчемпіон світу Майк Тайсон виграв фентезі-турнір серед легенд боксу у важкій вазі.

У фінальній сутичці Майк Тайсон переміг іншого ексчемпіона світу Мохаммеда Алі, повідомляє Sport Arena.

Тайсон здобув перемогу одноголосним рішенням суддів із рахунком 114:111, 114:111, 114:111.

Під час поєдинку було три нокдауни. У першому раунді Мохаммед Алі відправив на канвас свого опонента, однак два нокдауни в другому і п'ятому раундах записав на свій рахунок Тайсон.

Нагадаємо, що під час пандемії коронавірусу проводяться різні турніри з кіберспорту, в яких беруть участь світові зірки спорту. Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної України Олександр Зінченко двічі обіграв захисника збірної Франції Бенжамена Менді в футбольному симуляторі FIFA 20.

Олександр Зінченко представлятиме Україну на турнірі Plan B з FIFA 20, а також візьме участь у благодійному турнірі з CS:GO.