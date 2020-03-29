Щойно ми повернемося до безпечного життя, фінансування спорту повернеться на звичний рівень – Беленюк

Спортсмени і тренери повинні отримувати зарплату в цей непростий час – Беленюк.

Борець греко-римського стилю і депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк повідомив, що після перемоги над коронавірусом, фінансування спорту повернеться на колишній рівень. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вийшов з засідання фракції. Переговорив з Прем'єр-міністром України, запитав про витрати на спорт. Зараз весь світ в боротьбі з коронавірусом і Україна повинна докласти всіх зусиль для боротьби з пандемією.

Щойно ми повернемося до звичного, а головне безпечного, ритму життя, будуть відновлені змагання, фінансування спорту повернеться на той рівень, який за станом на зараз затверджений в бюджеті на 2020 рік. Знаю, що ми спортсмени всі про це мріємо.

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Важливим фактором в даний час є те, що всі спортсмени та тренери збірних команд гарантовано повинні отримувати заробітну плату в цей непростий час.

Також сподіваюся, що місцеві депутати зроблять все можливе для забезпечення заробітних плат тренерів в кожній області.

Сподіваюся, що профільне міністерство забезпечить повноцінний «спортивний» порядок денний в державі після завершення карантину і спортсмени з новими силами зможуть готуватися до чемпіонатів, Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо.

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Я, зі свого боку, контролюватиму і допомагатиму в необхідних процесах», - написав Беленюк.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував урізати бюджет спортивної галузі на 55%. А представники 20 українських спортивних федерацій написали лист Президенту України Володимиру Зеленському з цього питання.