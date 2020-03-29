Власник клубу НБА «Нью-Йорк Нікс» заразився коронавірусом

Джеймс Долан – перший топ-керівник НБА, у якого діагностували коронавірус.

Виконавчий директор The Madison Square Garden Company Джеймс Долан заражений коронавірусом. Компанія Долана володіє командою НБА «Нью-Йорк Нікс», «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ і «Нью-Йорк Ліберті» в жіночій НБА, повідомляє сторінка «Нікс» в Twitter.

Це перший випадок зараження серед топ-керівництва НБА. Долан раніше перебував в самоізоляції, але не відчував ніяких симптомів. Він продовжує вести ділові операції віддаленим способом.

Власники клубів НБА розраховують закінчити сезон в липні, ліга ж готова догравати матчі навіть у вересні.

Нагадаємо, що НБА може втратити до 1 мільярда доларів в разі дострокового завершення сезону. Асоціація вже вирішила скоротити на 20% зарплати найбільш високооплачуваних керівників ліги.