Уряд Італії виділить 400 млн євро для відродження масового спорту

Уряд Італії виділить 400 млн євро для відродження масового спорту

Укрінформ
Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що уряд виділить 400 млн євро на розвиток масового спорту в країні.

"Спорт - це не тільки футбол, а футбол - це не лише Серія А. Уряд виділить 400 млн євро для відродження масового спорту. Це буде двигуном відродження", - сказав Спадафора в інтерв'ю La Repubblica.

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"Завтра я запропоную продовжити паузу у всіх змаганнях до кінця квітня. Будуть вжиті заходи і в плані тренувань, які були дозволені в очікуванні Олімпіади. Всі повинні розуміти, що після цієї кризи ніщо не може бути, як раніше", - підкреслив міністр спорту Італії.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України закінчив попередню роботу над змінами до держбюджету, спрямованими на створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусною хворобою та підтримки населення й бізнесу. Водночас видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту збережені.

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