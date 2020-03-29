Уряд Італії виділить 400 млн євро для відродження масового спорту

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що уряд виділить 400 млн євро на розвиток масового спорту в країні.

"Спорт - це не тільки футбол, а футбол - це не лише Серія А. Уряд виділить 400 млн євро для відродження масового спорту. Це буде двигуном відродження", - сказав Спадафора в інтерв'ю La Repubblica.

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"Завтра я запропоную продовжити паузу у всіх змаганнях до кінця квітня. Будуть вжиті заходи і в плані тренувань, які були дозволені в очікуванні Олімпіади. Всі повинні розуміти, що після цієї кризи ніщо не може бути, як раніше", - підкреслив міністр спорту Італії.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України закінчив попередню роботу над змінами до держбюджету, спрямованими на створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусною хворобою та підтримки населення й бізнесу. Водночас видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту збережені.