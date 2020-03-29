Керівництво «Ворскли» наполовину скорочує собі зарплату

Головне сьогодні – зберегти команду.

Віце-президент «Ворскли» Олег Лисак розповів, що клубу доведеться скоротити розмір зарплат через карантин, повідомляє «Полтавщина спорт».

«Нам точно доведеться відмовитися від якоїсь частини зарплат. Якщо ситуація не погіршиться, то це 50%. Йдеться про президента клубу Романа Черняка, мене, спортивного директора, головного бухгалтера, комерційного і технічного директорів. Словом, усіх, від кого залежить діяльність клубу.

Взагалі, думаю, вся ця ситуація змусить скинути рожеві окуляри, і подивитися на футбол іншими очима. Прийшов час для серйозної переоцінки цінностей, і це не лише про футбол. У клубі зараз важливо зберегти колектив. До того ж, абсолютно незрозуміло, коли продовжиться чемпіонат.

На сьогоднішній день ми готові до такого кроку, адже ми всі зацікавлені в тому, щоб клуб жив і розвивався. Приємно, що коли обговорювали це питання, ні в кого не виникло ніяких заперечень», - сказав Лисак.

Нагадаємо, виконком УАФ прийняв рішення призупинити всі чемпіонати України з футболу на невизначений термін. Базова дата відновлення чемпіонату УПЛ – 15 травня.