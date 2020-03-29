Легендарний захисних "Атлетико" Капон помер у віці 72 років

Мадридський футбольний клуб "Атлетико" повідомив про смерть колишнього захисника команди Хосе Луїса Капоне. У лютому йому виповнилося 72 роки.

"Сім'я "Атлетико" в жалобі. Пішла одна з наших великих легенд, Хосе Луїс Капон. Ти завжди будеш в наших серцях. Спочивай з миром", - йдеться у повідомленні прес-служби мадридців в інстаграмі.

У складі "Атлетико" Капон двічі виграв чемпіонат Іспанії (1973, 1977) і завоював Кубок країни (1976).

Крім того, в 1974 році іспанець став володарем Міжконтинентального кубка, коли "червоно-білі" за сумою двох матчів обіграли аргентинський "Індепендьєнте" (0:1, 2:0). У тому ж році "Атлетіко" разом з Капоне вийшов у фінал Кубка європейських чемпіонів, в якому поступилися мюнхенській "Баварії" в переграванні - 0:4 (перший матч завершився внічию в додатковий час - 1:1).