Гравці АПЛ припиняють тренування, сезон у травні не відновлять – ЗМІ

Команди АПЛ йдуть у вимушену відпустку.

Гравцям англійської прем’єр-ліги (АПЛ) накажуть припинити тренування через сумніви в можливості швидкого відновлення чемпіонату. АПЛ не впевнена, що ситуація налагодиться до 30 квітня і вважає за краще дати футболістам відпочинок, повідомляє видання The Guardian.

Клуби підтримують форму гравців, але виникають сумніви в можливості запустити сезон в травні, навіть в форматі ігор без глядачів. Гравцям запропонують відпочинок, але без можливості виїхати.

Постійне утримання футболістів в тонусі дасть більше шкоди ніж користі, якщо чемпіонат затягнеться влітку. Раціональніше дати повноцінний відпочинок і потім повернутися до занять перед своєрідним міні-сезоном.

«Останнє, що я хочу робити в той момент, коли ми не знаємо, коли будуть ігри - це намагатися навантажувати гравців без причини», - сказав головний тренер «Челсі» Френк Лемпард.

Нагадаємо, АПЛ має намір дограти нинішній сезон. Раніше гравців АПЛ попередили про потенційно насичений календар після відновлення матчів чемпіонату, коли доведеться грати по три матчі за п'ять днів.