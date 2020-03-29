В Україні є команди, які вже не хочуть платити – Маркевич
Голова комітету національних збірних України УАФ Мирон Маркевич вважає, що усі клуби чемпіонату України понесуть збитки через карантин, повідомляє телеканал «Футбол».
«Давайте почекаємо ще хоча б місяць, як у нас складеться ситуація. Поки що в Україні такої катастрофи немає. Можливо, ми не все знаємо, але поки все виглядає так. Почекаємо.
Хотілося б, щоб дограли чемпіонат. Є багато невизначених позицій. Друге місце, яке дає право грати в ЛЧ, хто вилетить, хто буде в єврокубках.
Потрібно, щоб команди збиралися і вирішували. Збитки понесуть всі. Зараз одні команди платитимуть, інші не хочуть вже платити, я знаю. Подивимося, як все повернеться», - сказав Маркевич.
Нагадаємо, виконком УАФ прийняв рішення призупинити всі чемпіонати України з футболу на невизначений термін. Базова дата відновлення чемпіонату УПЛ – 15 травня.