Степаненко: Готуюся і далі конкурувати за місце в "Шахтарі" та збірній

Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України з футболу Тарас Степаненко розповів про плани на тривалість ігрової кар'єри.

"Я, як сказав, наприклад, Тоні Кроос, не з тих, хто хоче грати до 40 років. Зараз у мене травма, дай Бог, вилікую її і все буде добре. Грати планую, поки здоров'я дозволяє і поки буду бачити, що готовий конкурувати за місце в "Шахтарі" і збірній, триматися на високому рівні. Якщо помічу, що займаю місце, то - ні", - заявив Степаненко офіційному сайту "гірників".

"З кожним роком потрібно все більше за собою стежити. Ми не молодшаємо, а для футболіста від цього багато що залежить", - зазначив 30-річний півзахисник.