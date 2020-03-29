"Ювентус" скоротив виплати футболістам

Керівництво італійського футбольного клубу "Ювентус" домовилося з головним тренером туринців Мауріціо Саррі і гравцями першої команди про скорочення зарплат через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє офіційний сайт "Ювентуса", угода передбачає зниження виплат на суму, рівну щомісячних виплат за березень, квітень, травень і червень 2020 року. У найближчі тижні індивідуальні угоди будуть оформлені, як того вимагають правила. Економічні наслідки, що випливають з досягнутої угоди, заощадять клубу приблизно 90 мільйонів євро у фінансовому році.

Якщо спортивні змагання поточного сезону відновляться, сторони домовлятимуться про збільшення виплат.

"Ювентус" дякує гравцям і тренеру за почуття відповідальності, проявлену у важкій для всіх ситуації", - йдеться в заяві керівництва "бьянконері".