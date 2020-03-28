Кінець червня – крайній термін відновлення футбольного сезону

Єврокубки в цьому сезоні можуть завершити достроково.

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про плани відновлення футбольного сезону в Європі, повідомляє Sky Sports.

«Ніхто не знає, коли завершиться пандемія. У нас є план A, B і C: відновити сезон в середині травня, в червня або наприкінці червня. Якщо ми не зможемо відновити сезон до кінця червня, то він, швидше за все, буде просто втрачений. Але є також імовірність, що ми дограємо сезон на початку наступного, а той перенесемо і почнемо вже трохи пізніше.

Що стосується фінальних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, то важко уявити ці ігри без уболівальників на стадіонах. Хоча зараз ми навіть не готові сказати, чи пройдуть ці матчі взагалі. Якщо немає альтернатив, то краще взагалі завершити сезони в єврокубках достроково», - зізнався Чеферін.

Напередодні УЄФА та Асоціація європейських клубів прийняли рішення дограти європейські чемпіонати до 15 липня і лише після їх завершення відновити поточні розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Раніше УЄФА переніс проведення фіналів двох єврокубкових турнірів на невизначений термін. Спочатку фінал Ліги чемпіонів мали зіграти 30 травня в Стамбулі, а фінал Ліги Європи – 27 травня в Гданську.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу майже всі європейські чемпіонати припинені. Також безстроково призупинили Лігу чемпіонів і Лігу Європи.