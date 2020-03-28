В понеділок вирішиться доля бою Усик – Чісора

Швидше за все, бій перенесуть на червень чи липень.

Промоутер Едді Гірн оголосить про долю поєдинку між Олександром Усиком і Дереком Чісорою в понеділок, 30 березня, повідомляє boxingnews24.com.

Очікується, що бій перенесуть. Раніше Гірн дав зрозуміти, що схиляється до перенесення бою Усика і Чісори. Поки бій запланований на 23 травня на лондонські Арені О2.

Поєдинок з британцем стане для Олександра другим в суперважкій вазі. Дебютував українець в хевівейті в жовтні минулого року, перемігши технічним нокаутом Чазза Візерспуна.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу COVID-19 раніше на невизначений термін перенесли чемпіонський бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом.

На 25 липня також можуть перенести бій за титули чемпіона світу в хевівейті між Ентоні Джошуа і Кубратом Пулєвим.