Польські футбольні клуби отримають понад 25 млн євро компенсації

Польський футбольний союз (PZPN) прийняв рішення підтримати професіональні клуби країни у період вимушеного призупинення сезону у зв'язку з пандемією коронавірусу.

На спеціальному засіданні організації прийнято рішення надати клубам фінансову допомогу в розмірі 116 мільйонів злотих (близько 25,6 млн євро), повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Читайте також: Жіноча збірна України з футболу піднялася на 26 місце в рейтингу ФІФА

"Кошти призначені, зокрема, для того, аби футбольні клуби, які виступають під егідою PZPN, могли функціонувати в ситуації, що склалася, а також для забезпечення належної адаптації до неминучих змін футбольних реалій", - зазначається у повідомленні.