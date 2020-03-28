Херсонська обласна асоціація футболу допомагає інфекційній лікарні

Херсонська обласна асоціація футболу (ХОАФ) створила координаційний штаб допомоги у боротьбі з поширенням коронавірусу на чолі з головою ХОАФ Андрієм Гордеєвим.

Члени координаційного штабу вже провели робочу зустріч із головним лікарем Херсонської обласної інфекційної лікарні ім. Горбачевського Володимиром Мітковським, повідомляє пресслужба УАФ.

Під час зустрічі було домовлено, що асоціація допоможе транспортом працівникам інфекційної лікарні, які проживають за межами обласного центру чи потребують цього під час карантину", - зазначається у повідомленні.

Херсонська обласна асоціація також надає допомогу ветеранам футболу в доставці продуктів харчування та ліків.

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Ініціативу Української асоціації футболу щодо допомоги у боротьбі з поширенням коронавірусу також підтримали Чернігівська, Дніпропетровська, Одеська, Тернопільська, Житомирська, Кіровоградська, Закарпатська, Хмельницька обласні асоціації, Асоціація футболу Автономної республіки Крим, а також Асоціація ветеранів футболу України.