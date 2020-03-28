Іспанський клуб підтримав українського баскетболіста Боброва

Іспанський клуб підтримав українського баскетболіста Боброва

Укрінформ
Іспанський баскетбольний клуб "Фуенлабрада", за який виступає форвард збірної України В'ячеслав Бобров, на своїх офіційних ресурсах відреагував на новину про те, що гравець заразився коронавірусом і нині перебуває в лікарні.

Клуб зв'язався із гравцем, який запевнив, що вже почувається краще, повідомляє XSport

"Наш гравець В'ячеслав Бобров госпіталізований в Україні з позитивним результатом тесту на коронавірус, а також з пневмонією. Він почав відчувати себе погано  наступного дня після перельоту з Мадрида до своєї рідної країни. Ми зв'язувалися з ним сьогодні, і він запевнив нас, що відчуває себе краще, ніж у попередні дні. Він також опублікував у своїх соціальних мережах: "Сприймайте цей вірус всерйоз. Подбайте про себе і подбайте про інших", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Баскетболіст збірної України розповів, як долає коронавірус

Крім свого клубу, Боброва підтримали інші представники чемпіонату Іспанії, зокрема, команди "Тенеріфе", "Мурсія", "Сарагоса" та "Унікаха", а також пресслужба Ліги ACB.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-