Ще двоє баскетболістів НБА одужали після коронавірусу
Укрінформ
Двоє гравців клубу Національної баскетбольної асоціації "Юта Джаз" Руді Гобер та Донован Мітчелл повністю одужали після зараження коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Гобер здав позитивний тест перед матчем регулярного чемпіонату НБА проти "Оклахома-Сіті Тандер" 11 березня. Наступного дня позитивним виявився тест Мітчелла. Це стало причиною зупинки змагань у НБА.
Раніше стало відомо про повне одужання центрового команди "Детройт Пістонс" Кристіана Вуда.