Андрій Шевченко перебуває на карантині в Лондоні

Головний тренер збірної України відмовився від тренувань і гольфу.

Мауро Тассотті, асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка, повідомив, що наставник «синьо-жовтих» зараз перебуває на карантині в Лондоні, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

«Шевченко зараз на карантині в Лондоні. Навіть гольф перестав мати для нього значення в цей момент. Він сказав мені, що намагався тренуватися зі своїми дітьми, щоб залишатися у формі, але відразу ж відмовився від цієї ідеї, тому що не хотів ризикувати здоров'ям», - сказав Тассотті.

Нагадаємо, що УАФ веде переговори з Шевченком і його тренерським штабом про новий контракт на два роки. У минулому році італійські ЗМІ повідомляли, що тренер може очолити «Мілан».