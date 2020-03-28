Зідан назвав єдиний спосіб перемогти коронавірус

Головний тренер футбольного клубу "Реал" Зінедін Зідан закликав своїх шанувальників берегти себе і залишатися вдома в розпал епідемії коронавірусу.

Про це Зідан написав в Instagram.

"Ми всі живемо в особливий момент... Бережіть себе, своїх близьких і насолоджуйтеся своєю домівкою. Це - єдиний спосіб перемогти разом", - наголосив видатний футболіст.

Як повідомлялося, за останніми даними МОЗ Іспанії, протягом минулої доби в країні від коронавірусу загинули 769 осіб. Це є найвищим показником смертності з початку спалаху хвороби.