FIG перенесла етапи Кубка виклику з художньої гімнастики в Португалії і Росії

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про перенесення етапів Кубка виклику з художньої гімнастики в Портімао (Португалія - 8-10 травня) і Москві (Росія - 10-12 липня) на невизначений термін.

Про це повідомляє прес-служба FIG. Читайте також: Чемпіонат Європи-2020 з художньої гімнастики в Києві можуть перенести Нагадаємо, що раніше були перенесені етапи Кубка світу з художньої гімнастики в Пезаро (Італія - 3-5 квітня), Софії (Болгарія - 10-12 квітня), Ташкенті (Узбекистан - 17-19 квітня) і Баку (Азербайджан - 24-26 квітня).