Перша "ракетка" світу дає мільйон євро на боротьбу з коронавірусом у Сербії

Перша "ракетка" світу сербський тенісист Новак Джокович і його сім'я зроблять благодійний внесок, щоб допомогти вітчизняним лікарням в боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє сербський телеканал SportKlub, Джокович розповів про свій намір віддати один мільйон євро на допомогу в боротьбі з COVID-19 у себе на батьківщині під час онлайн-чату з журналістами.

"Я в першу чергу хотів би подякувати і передати мої найкращі побажання медичним співробітникам, які в ці місяці борються за порятунок життів, які важко працюють, щоб допомогти людям настільки, наскільки це можливо. Це непередбачувана і серйозна ситуація для всіх нас і вона змінюється кожен день", - сказав Джокович.

"На жаль, число інфікованих продовжує зростати. Олена /дружина/, я, мій фонд вирішили зібрати якомога більше потрібної інформації на цьому тижні, щоб зрозуміти, як нам краще розпорядитися нашими ресурсами - знаннями, часом і грошима, як це може допомогти найбільшій кількості людей в Сербії. Дякуємо владі, з якою ми спілкувалися в ці дні, ми також намагалися поспілкуватися з представниками медичних служб і тими, хто може надати нам інформацію", - підкреслив сербський тенісист.

Новак також подякував Китаю за безкорисливу допомогу Сербії.

"Не тільки зараз, але і в інші періоди історії, у важких ситуаціях вони завжди були нашими друзями", - зазначив Джокович.

За останніми даними в Сербії зареєстровано понад 450 випадків зараження коронавірусом.