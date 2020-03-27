Керівники Футбольного союзу Сербії вилікувалися від коронавірусу
Укрінформ
Президент футбольного союзу Сербії (ФСС) Славіша Кокеза та його заступник Марко Пантелич перемогли коронавірус.
Про це заявив глава медслужби ФСС професор Мілько Ристич, повідомляє Zbirna.com.
"Я спілкувався з Кокезою. Він почувається добре і вже виписаний з лікарні. У Пантелича хвороба протікала краще, майже без симптомів, і його інкубаційний період завершено, а відповідно й ізоляція", - розповів Ристич.
Додамо, що Кокезу госпіталізували до інфекційного відділення Белградського клінічного центру 13 березня. За два тижні до цього президент ФСС відвідав Мілан, а потім 44-й конгрес УЄФА в Амстердамі. Пантелич, який супроводжував Кокезу, відбувся домашньою ізоляцією попри на позитивний результат тесту на коронавірус.