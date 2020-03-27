УЄФА планує одночасно відновити 12 європейських чемпіонатів

У Союзі європейських футбольних асоціацій розраховують одночасно відновити одразу дванадцять європейських чемпіонатів, які перервали через пандемію коронавірусу.

Рестарт чемпіонатів може статися у червні. Точна або орієнтовна дата поки не називається, повідомляє видання Corriere dello Sport.

"Ідея полягає в тому, щоб перезапустити 12 ліг, в яких є команди, які все ще грають у Лізі чемпіонів або Лізі Європи, щоб не дати переваг жодному з учасників", - зазначається у повідомленні.

До цих 12-ти ліг входить і чемпіонат України, оскільки донецький "Шахтар" продовжує виступи у Лізі Європи.