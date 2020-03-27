Оксана Лівач: Сподіватимемося, що перенесення Олімпіади піде на користь

Чемпіонка Європи з жіночої боротьби Оксана Лівач прокоментувала перенесення через пандемію коронавірусу ліітніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо на 2021 рік.

У своєму Instgaram 22-річна спортсменка з Долини Івано-Франківської області зазначила, що за нинішньої ситуації важливо зберігати здоров'я й терпіння.

"Через події, що відбуваються у світі, Олімпійські ігри переносяться на рік уперед.

Сподіватимемося, що це на краще, і для когось це піде на користь, для когсь навпаки, а наша справа бути здоровими й терплячими", - написала Лівач.