Боксерський бій Ф'юрі - Джошуа пройде не раніше лютого 2021 року

Чемпіонський поєдинок британських боксерів-суперважковаговиків Тайсона Ф'юрі ТА Ентоні Джошуа може пройти не раніше лютого наступного року.

Про це виданню Boxing Scene повідомив один з промоутерів Ф'юрі Френк Воррен.

"Це бій відкладуть до лютого. Через коронавірус не проходитимуть поєдинки у Лас-Вегасі. Нам потрібен час, аби забезпечити бій проти Вайлдера належним промоушеном, він не відбудеться до осені. Інша проблема - тренувальні табори. Якщо не вийде провести їх належним чином, не вийде й запросити найкращих спаринг-партнерів", - розповів Воррен.

Додамо, що на Ф'юрі очікує поєдинок з амеіріканцем Деонтеєм Вайлдером. Їхній другий бій завершився упевненою перемогою Ф'юрі, який став новим чемпіоном WBC.

Джошуа має провести обов'язковий захист чемпіонських титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим. Поки що бій запланований на 20 червня.