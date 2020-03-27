Футбол: вибори президента УПЛ перенесли на 27 квітня

На початку березня нинішнього року дирекцією Української футбольної Прем'єр-ліги прийнято рішення, що звітно-виборні загальні збори УПЛ мають пройти 7 квітня.

Тепер, у зв'язку з тим, що через пандемію коронавірусу карантин в Україні подовжений до 24 квітня, ліга визначила нову дату проведення ззборів - 27 квітня, повідомляє пресслужба УПЛ.

Збори, на яких мають обрати президента УПЛ, пройдуть у столичному Будинок футболу і розпочнуться о 12.00.