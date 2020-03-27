Українські клуби з'ясовують, чи можуть вони не платити гравцям – юрист

На сьогодні жодної скарги від українських футболістів щодо невиплати зарплат не надходило.

Юрист Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів Юлія Гречко в коментарі Tribuna.com розповіла, як карантин у зв'язку з коронавірусом може відбитися на зарплатах і контрактах футболістів українських клубів.

«Невиплата або неповна виплата зарплати можлива, якщо обидві сторони про це домовляться. Так, законодавство передбачає відпустки - щорічні або за свій рахунок. Але також за згодою сторін. На сьогоднішній день ні законодавство, ні регламентні документи в футболі не дозволяють примусового когось звільнити або відправити у відпустку.

Останні два тижні ми кожен день на зв'язку з міжнародними профспілковими організаціями. У тому числі з FIFPro. Вони щодня ведуть опитування, аналізуючи дотримання трудових прав. З першого дня карантину з нами консультуються клуби всіх трьох ліг України - з'ясовують, чи можуть вони відпускати працівників у відпустку за свій рахунок, чи можуть не платити.

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На сьогодні жодної скарги від футболістів другої, першої та прем'єр-ліги до нас не надходило. Не було і публікацій від самих футболістів ні в соцмережах, ні в ЗМІ. Якщо таке станеться, ми готові допомагати.

Згідно із законодавством, продовжити контракт можна лише за участю двох сторін - клубу і футболіста. Як саме це вирішуватимуть (в умовах ігор чемпіонату влітку), залежить від остаточного рішення виконкому УАФ і окремо ліг - про продовження або про завершення чемпіонату. Але примусово продовжити контракт не можна», - сказала Гречко.

Нагадаємо, у березні через пандемію коронавірусу COVID-19 Українська асоціація футболу безстроково призупинила всі футбольні змагання в країні. УПЛ розглядає дату 15 травня для потенційного відновлення матчів в елітному українському дивізіоні.